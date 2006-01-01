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«Азовский машиностроитель»
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Говоря об истории конструкторского отдела металлургического оборудования, нельзя...
В понедельник, 1 сентября, в школе-интернате №2 торжественной линейкой открылся главный...
В жизнь Вероники Бочаровой пришло горе. Еще учась в школе, она потеряла мать, много...
Международный день солидарности журналистов, утвержденный на IV конгрессе международной...
Василий Иванович Алексеенко родился 12 февраля 1921 года. В рядах Советской Армии...
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АЗОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ № 34
05 сентября 2014 пятница
АЗОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
Профессиональный праздник мастеров слова
Международный день солидарности журналистов, утвержденный на IV конгрессе международной организации журналистов (МОЖ) в Бухаресте в 1958 году, является своеобразным символом сплоченности журналистов, особенно в вопросах защиты своих прав и свобод.
Дата праздника – 8 сентября – выбрана не случайно. В этот день в 1943 году в Германии гитлеровцами был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. С молодости увлеченный политикой, он в 1921 году стал одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии, а через 20 лет – в 1941 году – был избран членом второго центрального...
Сражались на Миус-фронте
Василий Иванович Алексеенко родился 12 февраля 1921 года. В рядах Советской Армии служил с 1939 по 1949 г. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был тяжело ранен, награжден 5 орденами и 13 медалями. В объединении «Ждановтяжмаш» работал с 1970 года на разных должностях – до главного сварщика, награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ветеран труда, лауреат Государственной премии УССР.
– Операция по успешному освобождению Бердянска, Таганрога, Мариуполя и других городов с выходом на рубеж реки Молочной (т.е. Южный Буг-Мелитополь) давала возможность избежать в этой полосе больших разрушений противником населенных пунктов и лишних человеческих жертв. Такая операция по приказу Ставки Верховного Главнокомандования планировалась и осуществлялась...
Благотворительность
Помогают воины-интернационалисты
В жизнь Вероники Бочаровой пришло горе. Еще учась в школе, она потеряла мать, много лет проработавшую в «Азовмаше». Остался отчим – Дмитрий Анатольевич, член общественной организации воинов-интернационалистов (афганцев) «Товарищ» ПАО «Азовмаш». Как могли, ей помогали в родной школе № 20.
Три года назад судьбой девочки заинтересовались воины-интернационалисты из общественной организации «Товарищ». – Дмитрий Анатольевич – активный член нашей организации. Мы должны помогать семье, – рассказывает председатель ОО «Товарищ» Владимир Андреевич Проценко. Все эти три года при поддержке предприятия и афганцев Веронике оказывалась реальная...
Даты
Создавая новое
Говоря об истории конструкторского отдела металлургического оборудования, нельзя не вспомнить и деятельность самых «молодых» бюро, возникших сравнительно недавно.
Конструкторское бюро технологического оборудования во главе с начальником бюро А.В. Мацафеем было создано в 1995 году, когда в целях выживания отдел металлургического оборудования был реорганизован, а численность сотрудников отдела сокращена почти в 3 раза. В настоящее время бюро руководит М.А. Копачевский, зарекомендовавший себя как высококвалифицированный...
К 71-й годовщине освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков
НЕБО НАД ФЛОТОМ ЗАЩИЩАЛИ НАДЕЖНО
Павел Карпович Кравченко родился 30 июля 1920 г. В рядах Военно-Морского Флота служил с 1941 по 1957 г. в ПВО Черноморского флота, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 1941 по 1945 г., награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 8 юбилейными. В объединении «Ждановтяжмаш» работал начальником бюро КОМиА, награжден медалью «Ветеран труда».
– 3 января 1941 г. Ворошиловградским горвоенкоматом я был призван на военную службу и направлен в г. Батуми, где при учебном отряде прошел школу молодого краснофлотца и принял военную присягу. 22 июня 1941 г. в 3 часа ночи была объявлена воздушная тревога. Фашистская Германия напала на нашу Родину. С этого момента мы уже в казарму не возвращались, днем...
Кризисные явления
Вагоностроение в Украине упало в 5 раз
Министерство экономики Украины опубликовало данные, что за первые 7 месяцев текущего года было произведено 4,2 тыс. единиц, это на 13,2 тыс. вагонов меньше прошлогоднего показателя, или на 75%. На самом деле тенденция к падению производства в Украине наблюдается из года в год. В 2011 году производство составило более 50 тыс. вагонов. В 2012 году оно упало до уровня 47 тыс. вагонов, а в следующем году показатель уже составлял 25,2 тыс. единиц. Таким образом, при сохранении текущего уровня производства получаем, что за три года отрасль сократилась в 5 раз.
Такие ошеломляющие показатели вызваны ухудшением сотрудничества с российским рынком сбыта, который в прошлом году начал отбирать лицензии на поставку продукции на территорию Российской Федерации. Роспотребнадзор является сейчас острием регулирования потоков импорта в Московскую державу, так как вступление во Всемирную торговую организацию привело...
Поздравляем!
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с 71-й годовщиной освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. От всей души поздравляю с этой знаменательной датой всех, кто причастен к этому событию. Мы с ликованием встречаем этот праздник бессмертного подвига воинов-победителей. И, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, выражаю вам искреннюю...
Дорогие ветераны! Уважаемые азовмашевцы!
10 сентября – знаменательная дата для всех жителей Мариуполя. 71 год назад ценой героических усилий наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. День освобождения объединяет все поколения мариупольцев, и мы делаем все, чтобы продолжить лучшие традиции наших отцов и дедов. Мы гордимся историей своего родного города и прилагаем все усилия, чтобы...
Дорогие ветераны!
От имени совета ветеранов ПАО «Азовмаш» примите самые искренние поздравления с днем освобождения Донбасса и г. Мариуполя. Победа была достигнута благодаря мужеству и храбрости каждого солдата на фронте и самоотверженному труду каждого, работающего в тылу в самое тяжелое время. Мы благодарны вам и вашему поколению за все то, что сделали вы, чтобы наша...
Пресс-центр ПАО «Азовмаш» сообщает
«Азовмаш» работает над заказами «Метинвеста» и «Северстали»
ПАО «Азовмаш» заканчивает изготовление опорного кольца конвертера емкостью 350 тонн для кислородно-конвертерного цеха металлургического комбината «Азовсталь» (входит в состав «Метинвеста»). Контрольная сборка изделия была сдана представителям металлургов и принята к отгрузке.
Ранее в адрес «Азовстали» был отгружен корпус конвертера емкостью 350 тонн. Кроме того, в настоящее время в цехах «Азовмаша» изготавливается опорное кольцо конвертера емкостью 160 тонн для комбината имени Ильича, а также корпус конвертера емкостью 350 тонн для ОАО «Северсталь». За последние несколько лет только для «Северстали» изготовлены опорные...
Шефская помощь
Азовмашевцы поздравили своих подшефных с Днем знаний
В понедельник, 1 сентября, в школе-интернате №2 торжественной линейкой открылся главный школьный праздник — День знаний.
Для того, чтобы поздравить своих подшефных и всех воспитанников школы с началом нового учебного года, на праздник приехали давние друзья второго интерната — представители администрации, общественных организаций и цехов ПАО «Азовмаш». Со словами поздравлений, пожеланиями мирного неба над головой и интересных путешествий в страну знаний к ученикам, их...
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Донецкой облгосадминистрации 12 февраля 2004 г.
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